صور.. وزير الأوقاف: اليد التى تمتد على الوطن وتروع أهله جزاؤها القطع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مواجهتنا لأهل الشر هى قضية وجود وحفاظ على كيان الدولة المصرية، كما أكد أن الانتماء الحقيقى ليس كلمات تردد، إنما هو عمل على أرض الواقع لمواجهة الفوضى وتعزيز بناء الدولة، كل فى موقعه ومجاله وميدانه.





وأضاف الوزير، خلال خطبة الجمعة بمسجد الأحمدى بطنطا بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وفضيلة شوقى علام مفتى الجمهورية: فلينظر وليعمل كل منا على تحقيق الولاء والانتماء من خلال إتقان عمله من جهة، وإعلاء المصلحة العامة من جهة أخرى، مع عمله على نشر الوعى فيمن حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالمعركة معركة وعى فى المقام الأول، والوعى هو التحدى الأكبر فى المواجهة، وعلينا التصدى بكل قوة وحسم لدعاة الفوضى وجماعات أهل الشر، فاليد التى تمتد على الوطن وتروع أهله الآمنين جزاؤها أن تُقْطَع.

وأكد وزير الأوقاف أن روح أكتوبر هى روح العزة والكرامة والنصر، هى روح العزيمة والإرادة والبسالة، هى رمز التضحية والفداء فى سبيل الوطن، هى روح اعتزاز بجيل عظيم ضحى فى سبيل وطنه.

وتابع: أكتوبر علامة بارزة فى تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة التى ضحى أبناؤها بدمائهم وأرواحهم فى سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم، وإننا لفى حاجة ملحة إلى استعادة هذه الروح لتعزيز قيم الولاء والانتماء، والالتفاف حول رئيسنا وجيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية، نحتاج هذه الروح فى معركة التنمية والبناء والتعمير وإتقان العمل، وفى مواجهة قوى الإرهاب والشر.

وأضاف: إذا كنا نؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه فهو بهم جميعًا، وعلى كل جيل ضريبة وحق تجاه وطنه، فالوطن لا يبنيه فرد واحد ولا جيل واحد، فقد ضحى مَن قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع مًن قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد مَن بعدنا.

كما أكد أن الانتماء الحقيقى للوطن يتطلب كشف جماعات الفتنة والضلال، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، فحب الوطن والوفاء له ليس مجرد شعور أو حنين إليه، إنما هو العمل على الحفاظ على أمنه وأمانه واستقراره والعمل على تقدمه ورقيه وازدهاره، ورفع اسمه عاليا فى الداخل والخارج والمحافل الدولية، وعدم السماح بالمساس به لا قولا ولا تخريبا، فالحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه ولو ببنت شفة، أما المتطاولون على أوطانهم فلا خلاق لهم.