عاجل.. الكهرباء: التقديم للتحويل للعداد الكودى مستمر

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيًا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية، حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلاً من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، نظرًا للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفى إطار الحرص على التيسير على المواطنين.

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