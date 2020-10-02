صور .. وزير الرياضة يقود ماراثونا للدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر

قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ماراثون الدراجات الهوائية والنارية تحت شعار «رياضتك مناعتك» الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصرى بالتحرير، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.





وانطلق الماراثون - وفقا لبيان صحفى - من أمام المتحف المصرى القديم بميدان التحرير وإنتهاءً أمام المتحف المصرى الكبير بمنطقة الأهرامات لمسافة نحو 15 كيلومترا فى وقت زمنى قياسى لايتجاوز 45 دقيقة.

وألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى كلمة تحدث فيها عن مبادرة «رياضتك مناعتك» والتى تأتى تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب ، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتى يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير الرياضة: "غالبية دول أوروبا تعتمد على الدراجات بدل السيارات، وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الشباب والفتيات لتكوين جيل رياضى يؤمن بأهمية الدراجات فى التنقل من مكان لأخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحى البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها".

وأضاف أن إقامة الفعاليات والماراثونات من أمام المشروعات القومية يعطى صورة إيجابية والتأكيد على أهمية الرياضة للشباب والمشاركة المجتمعية، مشيراً أنه جارى التجهيز للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك".

ونوه "صبحى" بدور الشباب فى بناء الوطن والتصدى للأفكار المغلوطة والشائعات ارتكازًا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود الدولة المصرية فى التصدى والمواجهة لكافة المواجهات السلبية التى تواجهها مصر سواءً فى الداخل أو الخارج.