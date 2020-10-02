التضامن: تنسيق مستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية لتقديم الرعاية للأطفال

واستعرض الاجتماع - وفقا لبيان صحفى -آلية التعاون المشتركة بين البرنامج ومنظومة الشكاوى الحكومية التى تعمل على تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد حسنى يوسف مدير البرنامج، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لها دور كبير جدا فى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرا الى أن المنظومة تدعم البرنامج من خلال التنسيق بين الأجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة (الأمانة العامة للصحة النفسية)، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبى بالمنظومة لتسهيل إيداع الأطفال والكبار بلا مأوى لتلقى أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لإيداعهم من خلال البرنامج بدور الرعاية الاجتماعية بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار يوسف إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا قومياً لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، موضحا أن منظومة الشكاوى الحكومية لها دور كبير فى تذليل العقبات والتنسيق مع الوزارات حيث يعمل البرنامج على الرد الفورى على جميع الشكاوى والبلاغات الواردة بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

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وقدم يوسف الشكر لمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على سرعة الاستجابة والتعاون المستمر والمكثف.

حضر اللقاء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة والدكتور احمد المزين مدير متابعة وزارة التضامن الاجتماعى بمنظومة الشكاوى.