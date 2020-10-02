الضرائب: تطبيق على الموبايل للفاتورة الإلكترونية خلال فبراير المقبل

وأوضح عبد القادر كذلك أن هذا التطوير الذى تشهده المصلحة يشمل التشريعات الضريبية أيضا مثل التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" والتى تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم.

وأكد رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب اهتمام وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها والرد على كل الاستفسارات، وأن كل من الوزارة والمصلحة قد اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطى بعض من أثار تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رجب محروس فى المؤتمر الضريبى لمكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية والقانونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور كبرى الشركات.

و أشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضى، ومد أجل سداد الضريبة أيضًا، مضيفًا أن هناك العديد من التيسيرات التى قدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم النظام الضريبى ودفع الاقتصاد ومنها الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتى شملت للمرة الأولى كل المستحقات الضريبية بما فى ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتى تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول فى استمرار اجراءات الطعن.

وضرب رجب محروس مثلا للفوائد التى تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديهم أموال مودعة فى البنك تقدر ب50 الف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها أقل بكثير من فوائد التأخير والتى يمنحهم القانون الجديد فرصة لاسقاطها بنسبة 90% فى المرحلة الأولى والتى تنتهى فى 15 أكتوبر الجارى، وبنسبة 70% للفترة الثانية، والتى تبدأ من 16 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 14 ديسمبر المقبل، وبنسبة 50% خلال الفترة من 15 ديسمبر القادم وتنتهى فى 12 فبراير 2021.

وأوضح رجب محروس أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيتم تقديم إقرارات الممولين من الأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، مطالبًا إياهم بسرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة.

وأشار رجب محروس إلى أنه من المزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم "152" لسنة 2020، سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 آلاف جنيه، والتغاضى عن فترات النشاط السابقة، وعدم إعادة النظر فى القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.

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وأضاف أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التى توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، إذ أن القانون يهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوى باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى، والتى تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

واستكمل محروس المزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها القانون رقم 152 لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلًا إن هذا القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وكذلك يتضمن الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وأيضا يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية، قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تخطط لإطلاق ابليكيشن على الموبايل يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال فبراير المقبل، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة والتى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل حاليا 134 شركة.

وأشار الدكتور الجيار إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد، مشددًا على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية فى السوق، وضم الاقتصاد غير الرسمى ، والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات فى التخطيط الاستراتيجى مع تسجيل البيانات.

وتابع الدكتور الجيار أن مصلحة الضرائب تخطط لاطلاق 16 مشروع فى إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين إذ تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن، وسيتم استكمال باقى مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.

وأعلن الدكتور الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرًا منظومة الشمول المالى التى يقوم البنك المركزى بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.

واستعرض الدكتور الجيار الإجراءات الأربعة اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية وهى التسجيل بمنظومة الفواتير الالكترونيه، و التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم "ERP System" بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتوقيع الالكترونى، وتكويد السلع والخدمات على المنظومة والذى يتم من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة فى تكويد السلع والخدمات وذلك بالاعتماد على نظام التكويد العالمى "GS1"، أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمى "GPC"، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية فى صورة رقمية من خلال البريد الالكترونى، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات فى حالة إضافة أكواد أصناف/خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية "فى مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد المضافة".