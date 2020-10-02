بث مباشر.. المصريون يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس السيسى

تجمع الآلاف أمام النصب التذكارى، بمدينة نصر بالقرب من النصب التذكارى، تمهيدًا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسى.





ودعا عدد من الأحزاب السياسية جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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