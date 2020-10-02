ووجه المحافظ، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى، مبينا أن وزارة الأوقاف أكدت أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية وأن الوزارة حققت رقما غير مسبوق فى بناء المساجد وعمارتها، وأنها لا تدخر جهدا فى خدمة بيوت الله والاهتمام بها وهذا رد عملى على ضلالات المتربصين بالوطن.

كما هنأ المصلين المتواجدين بالمسجد بافتتاح المساجد الجديدة مشيدا بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسيوط ومدير مديرية الأوقاف يفتتحان عددا من المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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