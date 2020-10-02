 محافظ المنيا: استقبال 104 آلاف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت فى تطبيق الإجراءات وتسهيل كل الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.
كما وجه القاضى، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.
وأكد المحافظ انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات، مؤكدا أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين، إذ يجرى استلام كل الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشددا على المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى وضعتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
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