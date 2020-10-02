 محافظ المنيا: استقبال 104 آلاف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، إذ بلغ إجمالى عدد الطلبات 104 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء.





وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت فى تطبيق الإجراءات وتسهيل كل الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه القاضى، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وأكد المحافظ انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات، مؤكدا أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين، إذ يجرى استلام كل الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشددا على المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى وضعتها الدولة لتقنين أوضاعهم.