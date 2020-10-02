تزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة. وردد المواطنون المحتشدون بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، هتافات منها "يحيا السيسى.. ويا سيسي احنا اخترناك الشعب المصري كله وراك" و"تحيا مصر"٠ وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلنا بنحب مصر.. مواطنون يحتفلون بالأعلام أمام المنصة بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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