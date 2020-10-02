شروط الاشتراك في نقابة المحامين واستخراج كارنيه جديد

وضعت نقابة المحامين عدة شروط يجب أن تتوفر في الأعضاء الجدد لقبولهم، وذلك فقا لنص القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالنقابة.

- شروط استخراج كارنيه نقابة المحامين لعام 2020

قام مجلس نقابة المحامين بوضع عدت شروط مختلفة لابد من توافرها أولا لاستخراج كارنيه النقابة العامة وهذه الشروط كالأتي .

1 - أشترط مجلس النقابة أن يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة.

2 - كما يشترط أيضا أن يكون المتقدم للعضوية مصري الجنسية.

3 - ويشترط أن يكون العضو لم يصدر ضده أي حكم قضائي جنائي، بالإضافة أيضا إلي عدم صدور أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق.

4 - ويشترط أن يكون العضو الجديد حائز علي شهادة الحقوق في الجامعات الأجنبية، ويشترط أن يتم لها معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح والاشتراطات المعمول بها في الجامعات المصرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

5 - يشترط أن لا يكون عضوا في أي نقابة مهنية أخري، وهذا الأمر يمنعه القانون والضوابط المهصصة في هذا الشان.

6 - يشترط أيضا أم يكون العضو حسن السير والسلوك، بالإضافة إلي أن يكون محمود السمعة الحسنة، فضلا عن أن لا يكون قد صدر ضده أي أحكام جنائية أو تأديبية.

7 - وأشترط مجلس النقابة أيضا ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

8 - ويشترط أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.

مزايا كارنيه النقابة العامة للمحامين

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يعد كارنيه نقابة المحامين لع مزايا كثيرة أهمها: ممارسة عمله والترافع في القضايا، بالإضافة إلي حصول العضو علي جميع الحقوق الني تقدمها نقابة المحامين بكافة أنواعها من المصايف والرحلات، فضلا عن الاشترتك في الخدمات العلاجية المختلفة، ناهيك عن حمايتة ودعمه في حال الدخول في أي أزمات أو معوقات قد تعوق العمل، وأيضا الاشتراك في كافة البرامج المقدمة من النقابة وأحقيته في عضوية اللجان والترشح في الانتخابات علي عضوية مجلس النقابة.

رسوم استخراج كارنيه نقابة المحامين ٢٠٢٠

ينقسم الاشترتك في نقابة المحامين إلي قسمين مختلفين، الأول: بالنسبة لاشتراك العضو أول مرة ٣٠٠٠ الأف جنيه، والثاني: رسوم تجديد العضوية فهى كالاتى :- ، 150 جنيهًا للمقيد بالجدول العام، و200 جنيه للجدول الابتدائي، و250 جنيهًا بجدول الاستئناف، و350 جنيها لأعضاء جدول النقض، وجميع هذا الأموال تدخل نقابة المحامين وتعود علي هؤلاء الأعضاء في صورة خدمات.

شروط تجديد كارنيه نقابة المحامين

وضعت النقابة العامة للمحامين أيضا عدة شروط لتجديد الكارنيه الخاص بها منها: أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، بالإضافة إلي تقديم فيش جنائي وكشف طبي، وأيضا برنت تأمينات عام وخاص وحكومي، فضلا عن شهادة تحركات وصورة رقم قومي وبطاقة ضريبية.

شكل كارنيه نقابة المحامين

لم يكن كارنيه نقابة المحامين الصادر من هذه النقابة العريقة لأعضائها كارنيها عاديا، ولكنه يحمل كارنيه نقابة المحامين شعار جمهورية مصر العربي، وأشعار وزارة، وميزان العدل كما يحمل علامة مائية مخصصة.

رسوم تجديد اشتراك مشروع علاج المحامين

يبلغ قيمة الاشتراك فى العلاج والقيد المحامى الابتدائى ٣٥٠ جنيها الاستئناف ٤٠٠جنيه اما محامى النقض يبلغ ٥٠٠ جنيه .

وبالنسبة لاشتراك الزوجة أو الأبناء او الوالدين يسدد ٢٠٠ جنيه للابن الواحد ، ويسدد للوالدين ، 1200 لاى شخص فيهم اما اشتراك الزوجة فهذا حسب درجة قيده فى النقابة ٢٥٠ جنيها لزوجة المحامى الابتدائى ، و٣٠٠ جنيه لزوجة المحامى المقيد بجدول الاستئناف ، و٣٥٠ جنيها لزوجة المحامى المقيد بجدول النقض ، كما يضاف مبلغ ١٠٠ جنيه لزوجة المحامى الموظف وفى هذه الحالة يشترط تقديم

برنت تأمينات بالإضافة إلى تقديم صورة شهادة ميلاد الأبناء وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة وايضا للوالدين وصورة شخصية حديثة لكل مشترك وصورة وثيقة الزواج ويتم استخراج بطاقة علاجية مميكنة لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمشروع علاج نقابة المحامين .

موقع نقابة المحامين