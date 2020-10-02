المرأة فى عهد الرئيس.. كيف أحبطت سيدات مصر دعوات الفوضى والهدم

تمثل المرأة المصرية حجر الزاوية فى استقرار الوطن، وقدمت نساء مصر الكثير من التضحيات على مدار تاريخ الدولة المصرية وكان لهن الكثير من المواقف التى لن ينساها التاريخ فى دعم الدولة المصرية مرحلة ما بعد سقوط الإخوان.

واهتم الرئيس السيسي بالمرأة المصرية وجعل منها أيقونة للمجتمع حيث تمتعت بحقوق غير مسبوقة فى عهده.

واستطاعت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي أن تكون محافظًا، حيث تم تعيين سيدتين فى منصب المحافظ بالبحيرة ودمياط كما تعيين 5 سيدات في منصب نائب محافظ، فضلا عن وجود كوتة نسائية بمجلس النواب.

وفى المقابل لم تتأخر المرأة المصرية عن دعم الرئيس السيسي، وشكلت طوابير السيدات فى جميع الاستحقاقات السياسية والدستورية مثل الاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية مشاهد لن ينساها التاريخ.

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واعتبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية صاحبة تاريخ حافل بالعطاء لوطنها وأبهرت العالم كله بإسهاماتها وفكرها وثقافتها وحبها لوطنها.

وأكدت مرسي فى تصريحات صحفية أن المرأة هي قوة مصر الناعمة لافتة أن من يحافظ على الهوية المصرية وتماسك مصر ووحدتها هى المرأة المصرية.

وأشارت دكتورة مايا إلى أن الوعى السياسى للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت جميع نساء مصر على اختلاف مستوياتهنّ التعليمية والثقافية مهتمات وبشدة بالشأن السياسى، لافتة أن المرأة المصرية حرصت ومازالت على وحدة وتماسك الوطن، وهي من تقدم ابنها وزوجها فداء للوطن فى مواجهة الإرهاب.