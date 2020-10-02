بسبب الإقبال الشديد.. محافظ القاهرة يقرر مد معرض سوق مصر حتى الثلاثاء

كان محافظ القاهرة، افتتح ظهر اليوم الجمعة، معرض سوق مصر، بحضور المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية وتخفيضات تتجاوز 50%.

ويشمل المعرض كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية، كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق، ويتضمن عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.