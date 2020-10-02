«أرض الفيروز وناسها».. حشود أهالي سيناء تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (صور وفيديو)

نظم أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ميدان " الكينيا" شمال المدينة. وتوافدت على مقر الاحتفالات أعداد كبيرة من الأسر والسيدات والشباب، وهم يرفعون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى. الاحتفال دعا إليه ممثلو عدد من الأحزاب ونواب سابقين في مشاركة مجتمعية يعبرون خلالها عن فرحتهم بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر من قلب مدينة الشيخ زويد، وفى هذه الأثناء يتوافد رموز العائلات وعدد كبير من الأهالى من مختلف الأعمار رجالا وسيدات على مقر الاحتفال.

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