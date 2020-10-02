وحرص المصريون، اليوم الجمعة، على رفع الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترديد الهتافات المؤيدة للدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية. يأتى ذلك فى إطار احتفال الشعب المصرى باحتفالات نصر أكتوبر أمام المنصة بمدينة نصر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأغانى الوطنية تلهب حماس المواطنين أمام المنصة احتفالا بذكرى أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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