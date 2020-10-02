صور .. القوات المسلحة تزين سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بطائرات هليوكوبتر

زيّنت القوات المسلحة سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمنطقة المنصة أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، مساء اليوم الجمعة، بتحليق عدد من الطائرات الهليوكوبتر التابعة للقوات الجوية المصرية.





كانت القوات المسلحة المصرية، احتفلت مع الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال فرق الموسيقى العسكرية. Advertisements وتوافد آلاف المواطنين على منطقة المنصة بمدينة نصر، ضمن احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم. ودعا عدد من الأحزاب السياسية، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بمختلف ميادين مصر. وكان محيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، شهد احتشاد المئات من المواطنين حاملين صور ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، قبيل ساعات من بدء حفل غنائى لعدد من الفنانين.

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