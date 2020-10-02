عاجل بالفيديو .. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

وشهدت الاحتفالات رفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط الاستماع للأغانى الوطنية، والتى ألهبت مشاعر الجميع. يأتى ذلك فى إطار احتفال الشعب المصرى باحتفالات نصر أكتوبر أمام المنصة بمدينة نصر.

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