صور .. المصريين الأحرار يشارك فى احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة 

وأعلن الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، مشاركة غالبية الأمانات الاحتفال وبث الأغانى الوطنية من مقرات الحزب بالمحافظات احتفالا ودعما وتأييدًا للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى.

ومن بين حضور احتفالات مدينة نصر، رائد مقدم عضو الهيئة العليا ومرشح مجلس النواب عن دائرة روض الفرج على رأس وفود هيئة مكتب شمال القاهرة.

كما حضر أعضاء الحزب من عده أمانات ولجان ومنها لجنة خدمة المواطنين المركزية، حيث شاركت أمينة محمد عضو اللجنة وعدد كبير من السيدات.

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كما تجهز أمانات قطاع شرق القاهرة مسيرة احتفالية بالسيارات لتوزيع الأعلام على الماره على غرار احتفالات 30 يونيو.

وأكد رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة، أن الحزب بكافة أعضائه يحرص على المشاركة الوطنية فى كافة الفاعليات وسيظل داعما للقيادة السياسية لتحقيق الرؤية المنشودة.

وأشار إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التى جددت تفويضها للرئيس فى احتفالية كبرى تحت سفح الهرم.