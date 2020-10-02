صور.. الإسكندرانية يحتفلون بـ 6 أكتوبر ودعم الدولة بميدان سيدى جابر

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وتوسط ميدان سيدى جابر منصة كبيرة، إذ من المقرر أن تتضمن الاحتفالات إقامة حفل غنائى لكل من للمطرب سعد الصغير، والمطرب أحمد شيبة.
وردد المواطنون العديد من هتافات التأييد للدولة فى مواجهة دعوات التخريب والفوضى التى يبثها بعض أنصار الجماعة الإرهابية، منها"يا سيسى إحنا اخترناك الشعب المصرى كله وراك" و"لا للشائعات" و"تحيا مصر".
ورفع المحتفلون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعدد من لافتات الدعم والتأييد للدولة المصرية.
كانت عدد من الأحزاب السياسية فى الإسكندرية، بينهم "مستقبل وطن- الوفد – التجمع- مصر الحديثة" دعت المواطنين للنزول إلى ميدان سيدى جابر، للمشاركة فى الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وجددت الأحزاب العهد فى دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.
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