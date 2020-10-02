ورفع المواطنون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط ترديد الأغانى الوطنية والتى ألهبت حماسهم. وحرصت فرق التنورة والمزمار البلدى على المشاركة فى الاحتفالات، والتى نالت استحسان المواطنين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بالمزمار والتنورة.. أهالى أبنوب بأسيوط يشاركون فى احتفال نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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