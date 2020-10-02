أخبار مصرية

لميس جابر تحكى قصة بناء جامع ابن طولون

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محمد الحنبوصى 2020-10-02 17:57 0 تبليغ

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وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن مسجد ابن طولون أكبر المساجد التاريخية بالقاهرة، وثانى أقدم جامع بمصر، وأوضحت أن أحمد بن طولون من أسسه عقب عودته من بغداد. 

وذكرت جابر أن ابن طولون اشتهر بالتقوى والصلاح، كما شهدت مصر فى عصره حالة من الرخاء، لأن أموال مصر كانت تُنفق فيها بدلًا من إرسالها للخليفة العباسى.  

وأوضحت أن ابن طولون قرر تشييد مسجده على مساحة كبيرة بوسط مدينته الجديدة "القطائع"، وبناه بعد أن شكا الناس من ضيق جامع مدينة العسكر، وبنى الجامع بلا أعمدة على نمط جامع سمراء ببغداد والمئذنة الحلزونية. 

 

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