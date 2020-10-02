مصر ترسل الرحلة الثالثة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى السودان

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة، واصلت القوات المسلحة تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة فى رحلتهم الثالثة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط.

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وتساعد خطوط الإنتاج المرسلة فى التخفيف من آثار السيول، وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان، حيث من المقرر أن يتم دفع المخابز الميدانية فى المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.

تأتى تلك المساعدات المصرية التى أُرسلت منذ بدء الأزمة فى إطار دعم الأشقاء السودانيين والتأكيد على أن الشعب السودانى لم يترك وحيداً فى مواجهة أزماته، وأن الشعب المصرى دائماً إلى جواره.