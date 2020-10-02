على أنغام أغنية "تسلم الأيادى"، توافدت السيدات والأهالى من بدو سيناء بمدينة الشيخ زويد للاحتفال باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفعوا صور الرئيس عبدالفتاح السيسى مدون عليها عبارة "كلنا معاك من أجل مصر". جاء ذلك خلال احتفال أهالى سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر العظيم من ميدان الكينيا بالشيخ زويد. وعصر اليوم الجمعة بدأت فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة فى ميدان "الكينيا" شمال المدينة . وتوافدت على مقر الاحتفالات اعداد من الاسر والسيدات والشباب وهم يرفعون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى . وتشهد مدينة الشيخ زويد فى هذه الاثناء توافد رموز العائلات على مقر الاحتفال الذى دعا اليه ممثلى احزاب ونواب سابقين فى مشاركة مجتمعية يعبرون خلالها عن فرحتهم بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر من قلب مدينة الشيخ زويد ومن خلال الاهالى من مختلف الاعمار رجالا وسيدات . Advertisements

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ زويد ترفع صور الرئيس في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.