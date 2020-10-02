«حلوان بتمسي على الوطن» بمسيرة حاشدة إلى المنصة احتفالا بنصر أكتوبر ودعم الرئيس والدولة

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية من جامعة حلوان متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر، وذلك للمشاركة فى الاحتفال بنصر أكتوبر والتعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين الطلاب والعاملين عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسئولية بأمانة و إخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر ويعبر بها محنا وأزمات ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حمل الطلاب والعاملون الأعلام وصور الرئيس، ومجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم للدولة المصرية و رئيسها الذي لقّبه شعبه بجابر الخواطر وحبيب المصريين .

وانطلقت مسيرة جامعة حلوان على أنغام الأغاني الوطنية ، مرددة هتافات داعمة للرئيس وللقوات المسلحة المصرية التي لعبت دورًا كبيرًا على مدار التاريخ ليس فقط في إرساء الأمن و تأمين الحدود، وكل مجالات التنمية و التعمير .

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وشارك الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خلال فعاليات المسيرة معبرًا عن خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، و جموع الشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة".

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر و الوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد و أمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار والإنجازات.