رئيس حى غرب القاهرة يحتفل مع المواطنين بنصر أكتوبر في ميدان التحرير

شارك اللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة، احتفالات المصريين بالذكرى الـ47 لانتصارات الـ 6 من أكتوبر بميدان التحرير.
حرص اللواء محمد عقل على مشاركة المصريين حاملا علم مصر، فرحتهم أثناء متابعته الميدانية لأجواء الاحتفالات بميدان عبدالمنعم رياض ووسط البلد والتحرير.
وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.
يذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.
وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
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