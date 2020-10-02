أحمد جمال يشعل حماس المشاركين في حفل المنصة في ذكرى نصر أكتوبر..صور

أشعل المطرب أحمد جمال، حماس المواطنين المشاركين في احتفالية الأحزاب والقوى السياسية بمناسبة الذكري الـ٤٧ لـ نصر أكتوبر ودعم الدولة المصرية أمام النصب التذكارية بمدينة نصر، بعدد من أغانيه.

وتفاعل المواطنون الذين احتشدوا اليوم الجمعة أمام النصب التذكارية بـ المنصة مع أغاني المطرب أحمد جمال، مرددين تحيا مصر تحيا مصر تحيا، وسط هتافات مدوية من الجموع الكبير.

ويشارك في احتفالية اليوم عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها.

وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة.

جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارية «المنصة» بمدينة نصر.

وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".