صور .. احتفالية بكورنيش السويس الجديد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

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بدأت الاحتفالية بمسيرة سيارات ضمت مشاركة المئات من السيارات وعدد كبير المواطنين، رافعين أعلام مصر، معلنين تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وردد المواطنون هتافات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال المنصة التى تم إعدادها للاحتفال، وتشغيل العديد من الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت.
وقام رجال المرور بتنظيم حركة سير السيارات داخل الكورنيش، بالإضافة إلى تأمين رجال الشرطة للاحتفالية.
وقال أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، إن تواجد الآلاف من المواطنين من شعب السويس، لتوصيل رسالة تؤكد على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وأضاف خشانة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، هى السبب وراء نزول المواطنين اليوم لدعمه.
شارك فى الاحتفالية الدكتور سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء الأحزاب والجمعيات المختلفة فى السويس.
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