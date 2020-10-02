فيديو .. وزير الأوقاف محذرا من جماعة الفتنة: عامل مشترك فى زعزعة الدول

وتناول الفيديو مقتطفات من حديث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى المناسبات المختلفة، حيث أكد أن الإخوان لا يعرفون سوى الهدم والفوضى، وأنهم جماعة تنخر فى جسد الأوطان كالسوس وتنهش فيه كالقردة، ويريدون القفز على أنقاض أوطانهم ودماء المخدوعين بهم، وأن جماعة الفتنة عامل مشترك فى زعزعة الدول.

وأضاف جمعة، أن جماعات الفتنة أبواق الضلال لا هم لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات، مؤكدًا أن تفويت الفرصة على جماعة الإخوان الإهابية وعناصرها المجرمة وعملائها من الخونة والمأجورين واجب شرعى، وأن الانسياق فى ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أى من عناصرها خيانة للدين والوطن.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا يظن خائن أو عميل أو مخدوع أنه يمكن أن يكون له نصيب فى ظل جماعة المرشد، وأن التاريخ لا يكذب ولا يجامل ولا يرحم الخونة، ولا بد أن نكون جميعًا يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد فى مواجهة جماعة الشر.

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وتابع: "نحن على ثقة أن الله سيرد كيد جماعات الضلال والفتنة فى نحورهم"، مشددًا على أن الانتماء الحقيقى يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها، وأن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، وإنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية فى سبيله.

كما عرض الفيديو مقتطفات من أحاديث الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، والدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.