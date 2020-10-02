صور.. الشرطة تشارك المواطنين فى المنيا الاحتفال بنصر أكتوبر

وتوافد المواطنون بمحافظة المنيا اليوم على الميادين الرئيسية للمشاركة فى الاحتفال بنصر أكتوبر رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى. وخلال الاحتفالية تم إذاعة الأغانى الوطنية، التى تفاعل معها المواطنين.

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