فيديو .. زفة بالحنطور فى الأقصر احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

عرض الإعلامى أحمد موسى، احتفالات أهالى محافظة الأقصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتى تضمنت زفة بعربات الحنطور، لدعم وتأييد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتى"، بفضائية صدى البلد. Advertisements وحمل المواطنون لافتات لدعم الرئيس والشرطة والقوات المسلحة، وشعارات التهنئة بذكرى نصر حرب أكتوبر الـ 47. يذكر أن ميدان أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، شهد خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط تشديد أمنى مكثف مع متابعة إجراءات سبل مواجهة وكورونا.

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