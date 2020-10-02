قيادى بمستقبل وطن : نصر أكتوبر محفور فى سجل الشرف والكرامة 

قال الدكتور سامى فتحى سوس، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن النصر الذى حققه الجيش المصرى فى السادس من أكتوبر على العدو الإسرائيلى، أعاد هيبة العسكرية المصرية وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس، وأثبت للعالم أجمع أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض وقادرين على التفوق وتحقيق النصر تحت أى ظرف.





وأشار إلى أن ملحمة أكتوبر الخالدة ستظل محفورة بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة، مؤكدًا أن ذكرى هذه البطولات تأتى لتُجسد لنا معانى الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور.

ووجه سوس فى بيانه، اليوم الجمعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصار السادس من أكتوبر، مضيفًا أن الشعب المصرى سيظل يتذكر بكل الفخر الجيل العظيم من صقور وأبطال القوات المسلحة الذين أصبحوا قدوة ومثالًا رائعًا ومتفردًا فى البسالة والفداء، من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والكرامة والوطنية.

وتابع: "أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصرى كله، بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، فهى التى حققت لمصر والأمة العربية هذا النصر العظيم الذى أعاد العزة والكرامة إلى المصريين والعرب ".

وطالب سوس الشعب المصرى فى هذه المناسبة الوطنية بتجديد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى للجهد الكبير الذى يبذله فى مسيرة التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية، وعدم الالتفات إلى الشائعات من قبل المغرضين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى دائماً إلى هدم الدولة فعلينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً خلق القيادة السياسية وقوتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ضد هؤلاء الخونة.