بهتافات ولافتات في حب مصر.. أهالي البحر الأحمر يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (صور)

توافدت أعداد كبيرة من مواطني محافظة البحر الأحمر المختلفة، علي احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وسط اجراءات امنية واحترازية، ومر المواطنون قبل الدخول لموقع الاحتفالات علي بوابات الكترونية وتسليمهم كمامات كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وذلك وسط اغاني وطنية ولافتات تاييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.

واستعد المنظمون لتنظيم الحفل بإقامة منظمة احتفالات ضخمة بداية الممشي السياحي بمدينة الغردقة، كذلك تعليق لافتات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه باستكمال مسيرة البناء .

وأقبل علي مكان الحفل سيدات ورجال وشباب واطفال وعدد كبير من العاملين بالنشاط السياحي بمدن المحافظة المختلفة حيث وصلت وفود من مدن مخلتف.

كما رفع شباب البحر الاحمر صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالية نصر اكتوبر المقامة بالممشي السياحي بالغردقة، تأييدا للرئيسي السيسي والدولة المصرية مطالبة باستكمال المسيرة.

وتوافد مواطنو البحر الاحمر علي مقر إقامة حفل انتصارات اكتوبر المجيدة بمدينة الغردقة، وخاصة العاملين في النشاط السياحي وكذلك جميع اطياف الشعب المصري من رجال وسيدات وكان للشباب دور كبير في الحضور .

كذلك شهد الحفل اذاعة اغاني وطنية من منصة ضخمة احاطها اعداد كبيرة من المواطنين وسط حالة من الفرحة والتأييد واللافتات التي تؤكد تايد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تطالب الرئيس باستكمال المسيرة .

واستعد المنظمون لتنظيم الحفل بإقامة منظمة احتفالات ضخمة بداية الممشي السياحي بمدينة الغردقة، كذلك تعليق لافتات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه باستكمال مسيرة البناء .

واقبل علي مكان الحفل سيدات ورجال وشباب واطفال وعدد كبير من العاملين بالنشاط السياحي بمدن المحافظة المختلفة حيث وصلت وفود من مدن مخلتفة.

ونظمت محافظة الغربية مساء اليوم الجمعة احتفالية كبرى باستاد طنطا الرياضي، احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الدولة.

وتجمع المئات من المواطنين في الاستاد، وتوافد المواطنين من جميع مدن المحافظة والقري والمراكز للمشاركة في الاحتفالية الكبرى للتأكيد على دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدوله المصرية.

ويتم إذاعة الاغاني الوطنية في الحفل، وسيشهد الحفل عدد من الفقرات الفنية، كما ستقوم فرقة الموسيقى النحاسية التابعة لغزل المحلة بتقديم فقرات فنية خلال الحفل الكبير.

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