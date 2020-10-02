مسئول مصري بألمانيا: أردوغان يشعل النزاعات خارجيا لتشتيت الانتباه عن مشاكله الداخلية

قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، إن القيادة التركية بحاجة إلى إشعال حرائق ساطعة قدر الإمكان في الخارج من أجل تشتيت الانتباه عن مشاكلها الداخلية، فكان اشعال حريق جديد هذه المرة في منطقة "القوقاز" بين أرمينيا وأذربيجان.



وأضاف "خضر"، أن ذلك يتزامن مع نتائج أخيرة لأستطلاعات رأي داخلية، تؤكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يزيد قليلًا عن 30 % من حيث الشعبية وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 48٪ في الماضي حتى مع حزب الحركة القومية، اللذان لم يعد بإمكانهم تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات القادمة، فكان العمل على التشتيت الداخلي للرأي العام التركي، بالبحث عن حرائق يتم إشعالها في الخارج.

وأكد أن أنقرة تلعب دورًا مركزيًا للغاية، في الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، في ظل وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأذربيجان، بتقديم كل دعم يمكن تصوره ، كما شجع "أردوغان" صراحة ، العاصمة الأذربيجانية "باكو" على حل النزاع عسكريا الآن بعد أن عجز ما يسمى بمجموعة "مينسك" عن التوصل إلى حل دبلوماسي لسنوات.

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وحذر "خضر" من خطورة جلب تركيا لمرتزقة سوريين إلى القوقاز والذين يمكن بعد ذلك نشرهم في الجانب الأذربيجاني ، في ظل أنشاء تركيا جيوشًا من المرتزقة في سوريا وتستخدمها أيضًا في ليبيا.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية العدوانية لـ"أردوغان" في العراق وسوريا وليبيا والآن أيضًا في القوقاز، في ظل جنود و مستشارون أتراك في كل مكان ،بمخالفة القانون الدولي، رافقتها حملات داخلية لوسائل إعلام موالية لنظام "أردوغان"، الأمر الذي خلق نوعا من التحشيد الشعبي ، لإيجاد حجج حول الأزمات الداخلية التي تسبب فيها، أمام الناخبين في الاستحقاقات القادمة.

ولفت "خضر" إلى أن العقوبات محتملة ضد تركيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب السلوك التركي في شرق البحر المتوسط، تستهدف بشكل تفضيلي الشركات أو الأفراد المتورطين في التنقيب في شرق البحر المتوسط ،مما سيؤثر على الدوائر القريبة من الرئيس أردوغان..