هشام عباس يشعل حماس المشاركين في احتفالية المنصة

أشعل الفنان هشام عباس، ومحمد عدوية حماس المواطنين المشاركين في احتفالية الأحزاب والقوى السياسية بمناسبة الذكري الـ٤٧ لـ نصر أكتوبر ودعم الدولة المصرية، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، ،بعدد من أغانيهم المتميزة.

تفاعل المواطنون الذين احتشدوا اليوم الجمعة أمام النصب التذكاري بـ المنصة ، مع أغاني هشام عباس وعدوية مرددين تحيا مصر تحيا مصر تحيا، وسط هتافات مدوية من الجموع الكبيرة.

يشارك في احتفالية اليوم عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها.

وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عددا من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، للمشاركة في الاحتفال ودعم الدولة.

جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

جدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".