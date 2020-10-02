الجندي يفوز برئاسة لجنة السياحة وعضوية مجلس إدارة المستثمرين بالغرف التجارية

فاز الخبير السياحي إيهاب الجندي بعضوية مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبرئاسة لجنة السياحة بالشعبة.

أعلن ذلك المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال رئاسته لجلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارة شعبة المستثمرين من جديد لمدة 4 سنوات قادمة حسب لائحة الشعب التجارية بالاتحاد.

وتضمنت قائمة الفائزين بالتزكية كل من محمد أبو العينين رئيسا للشعبة ومجدى المنزلاوي ونادر رياض نائبان أول وثانٍ، ومحمد الشريف أمينًا عامًا للشعبة، ومجدي صادق أمينًا مساعدًا.

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من جانبه أعرب إيهاب الجندى عن سعادته بفوزه بثقة المستثمرين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج تضافر الجهود وتكثيف العمل لازالة المعوقات أمام القطاع السياحى لاستعادة قدرته على الانطلاق بقوة نحو تحقيق اهداف الرخاء والتنمية للاقتصاد القومى عامة.

وقال انه سوف يبذل قصارى جهده بالتعاون والتنسيق بين مجلس إدارة الشعبة والمستثمرين ومؤسسات الدولة وكافة الجهات المعنية لتحسين بيئة الاستثمار السياحى من خلال خطة عمل تتضمن افكار مبتكرة قادرة على تخفيف الأعباء عن العاملين بالقطاع السياحى وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى الفترة المقبلة.

واضاف الجندي أن الجميع يشعرون بالحماس بعد الانتخابات التى جرت فى أجواء هادئة وأسفرت عن اختيارات أعضاء مجلس الادارة الجديد بالتزكية وهو مايجسد قدر التوافق والانسجام والوحدة التى تجمع بين المستثمرين، وهو مايبشر بعهد جديد من العمل المثمر والجاد القادر على تجسيد الانجازات وطموح العاملين بقطاع الاستثمار بمصر.