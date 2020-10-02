بوجه ملائكى يتسم بالبراءة جلس هذا الطفل الصغير الذى لم يتجاوز عمره بضعة أعوام قليلة على ظهر والده، وهو يحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر المجيد، بمنطقة المنصة أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.





والتقطت عدسة "دوت الخليج" صورة الطفل، وهو يحمل بوستر للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، والتى تضمنت دعم وتأييد الرئيس السيسى والدولة المصرية. ودعا عدد من الأحزاب السياسية، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بمختلف ميادين مصر. وكان محيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، شهد احتشاد المئات من المواطنين حاملين صور ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، قبيل ساعات من بدء حفل غنائى لعدد من الفنانين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى حب السيسى .. صورة للتاريخ من احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.