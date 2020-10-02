فيديو.. القوات المسلحة تزين سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالهليكوبتر

زيّنت القوات المسلحة سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمنطقة المنصة أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، مساء اليوم الجمعة، بتحليق عدد من الطائرات الهليوكوبتر التابعة للقوات الجوية المصرية.





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