صور .. سيدات الفيوم يضربن المثل فى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 

ضربت الآلاف من سيدات الفيوم المثل فى الوطنية بميدان قارون، احتفالا بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، والتى ستظل رمزا للنصر والعزة والكرامة وباعثا على الفخر فى تاريخ مصر والأمة العربية، وشاهدا على عظمة وأصالة القوات المسلحة المصرية.





وشهد ميدان قارون وسط مدينة الفيوم منذ عصر اليوم، احتفالا كبيرا بحضور الآلاف من أبناء محافظة الفيوم، وهم يحملون علم مصر وسط اللافتات التى تحمل الصور والعبارات التى تجسد نصر أكتوبر المجيد والأناشيد الوطنية، بمشاركة فرقة الموسيقى العربية. وشاركت السيدات فى الاحتفالية حاملين علم مصر، وسط فرحة عارمة وترديد للأغانى الوطنية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الحفل، لمنع التزاحم والسيطرة المحكمة لتأمين الحفل. يذكر أن ميدان قارون بمدينة الفيوم والذى يعرف بميدان الثورة، هو من أشهر الميادين فى المحافظة، لارتباطه بكافة الأحداث القومية التى شهدتها مصر عامة والفيوم خاصة.

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