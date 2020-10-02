الأوقاف: نصر أكتوبر يشكل تاريخا عظيما.. وخطبة الجمعة المقبل عن فضل الشهادة

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور فى سماء الفداء والتضحية.

وقال جمعة إن الشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع من قبلنا لنحصد، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.

كما أكد جمعة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.