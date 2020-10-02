احتفالات حاشدة في دمياط بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (صور)

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احتشد المئات من المواطنين فى احتفالات شعبية بمحافظة دمياط بذكرى انتصارات حرب اكتوبر ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث توافد المئات من المواطنين على الميدان الذى يعتبر من أشهر ميادين المحافظة، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكان شهد ميدان الساعة استعدادات مكثفة لإقامة احتفالات شعبية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر نظمتها عدد من القوى السياسية والشعبية.
وتزينت الميادين والشوارع بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلت الأغانى الوطنية فى الميدان وكذلك رفعت اللافتات المدون عليها العبارات المنددة بالإرهاب وجماعة الاخوان ومنها "لا للارهاب ..لا للفوضى ..نعم للاستقرار.. الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
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