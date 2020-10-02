الآلاف يشاركون حزب حماة الوطن في الاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (فيديو)

شارك آلاف المواطنين حزب حماة الوطن للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتجمع مساء اليوم الجمعة المواطنين فى محيط منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجاء عدد كبيرمن المحافظات على مستوى الجمهورية وأحياء القاهرة للمشاركة فى الاحتفالية .

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.