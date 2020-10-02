إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بـ فيروس كورونا المستجد

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر إصابة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا المستجد وأنها تصلى من أجل أنه يمنحه الله الشفاء العاجل.
وجاء في نص البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم، "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.
وأضاف البيان، نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع.
كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد بعث ببرقية تعزية الثلاثاء الماضى لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساه لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان".
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