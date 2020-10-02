جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك. وبناء على أخبارية مقدمة من مكتب مكافحة المخدرات بالمطار مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو . وبالعرض على هشام عقل رئيس الوردية قرر تشكيل لجنة من بسام السيد عامر وشبل السعيد عمر مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود ٦٧ قرص ترامادول مخبأة داخل مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه . وقرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ .

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