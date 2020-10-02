حكيم يشعل احتفالية نصر أكتوبر بالأغاني الوطنية

شارك الفنان حكيم فى الحفل الغنائى المقام أمام المنصة التذكارية بمدينة نصر، وذلك بمناسبة ذكرى احتفالات نصر أكتوبر العظيم ودعم الدولة المصرية.



وأشعل حكيم حماس المتواجدين وسط هتافات مدوية من الجموع الكبير.

وكان شارك في الحفل المطرب أحمد جمال والمطرب محمد عدوية، والمطرب مصطفى حجاج، والمطرب محمد فؤاد، وآخرون.



ويشارك في احتفالية اليوم عدد من الشخصيات السياسية و الحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها.



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وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، للمشاركة في الاحتفال ودعم الدولة.



جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.



وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".