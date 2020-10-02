انت الان تتابع تفاصيل خبر “بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة والجديدة بـ3100 جنيه وخطوات تجديدها واستخراجها وأنت في بيتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار تجديد رخصة القيادة من جميع وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد صدرو قرار بتخفيضها، وفق ما نشرته اليوم السابع اليوم، وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

“بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة والجديدة بـ3100 جنيه

ومن أجل استخراج رخصة قيادة من أي وحدة مرور يجب اتخاذ العديد من الإجراءات أولاً قبل استخراجها أو تجديدها، واسيفاء جميع الأوراق اللازمة عند التقدم بطلب لإصدار آو تجديد الرخصة، ولمعرفة الأوراق المطلوبة من هنا.

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وبالنسبة إلى أسعار تجديد رخصة القيادة فقد أصبحت الآن 1200 جنيه مصري بالنسبة للتجديد بعد تخفيضها من 2400 جنيه، وذلك وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع، أما سعر استخراج رخصة لأول مرة فهو 3100 جنيه.

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كما يمكن الآن لأصحاب السيارات الملاكي وحتى 2030 سي سي، استخراج رخص تسيير المركبات وتجديدها واستخراج بدل فاقد وتالف بشكل إلكتروني ومن المنزل، وذلك عبر بوابة مرور مصر، وللمزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط.