أخبار مصرية

الطائفة الإنجيلية تتمنى الشفاء للقس أندريه زكى من فيروس كورونا

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فهمى غالى 2020-10-02 20:36 0 تبليغ

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وكتبت الطائفة: "نصلى من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس المستجد".

وأكدت أن التحاليل الطبية أثبتت، اليوم الجمعة، إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلى.

واختتمت قائلة: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابى فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

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