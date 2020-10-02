- 1/2
- 2/2
وكتبت الطائفة: "نصلى من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد".
وأكدت أن التحاليل الطبية أثبتت، اليوم الجمعة، إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلى.
واختتمت قائلة: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابى فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطائفة الإنجيلية تتمنى الشفاء للقس أندريه زكى من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.