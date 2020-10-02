بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير الخارجية الجديدة

أصدر سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، القرار الوزاري المتضمن تعيين مساعدي وزير الخارجية على النحو التالي:- السفير إيهاب بدوي، مساعدًا لوزير الخارجية لشئون مكتب الوزير. السفير عمر عامر، سفيرنا السابق بالنمسا ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساعدا للوزير لشؤون السلك الدبلوماسي والتفتيش القنصلي. السفير نزيه النجاري، مساعدا لوزير الخارجية والمستشار السياسي. السفير شريف عيسي، مساعدا للوزير للشؤون الأفريقية. السفير طارق الوسيمي، مساعدا للوزير للشؤون الآسيوية. Advertisements السفير نبيل حبشي، مساعدا للوزير لشؤون المراسم. السفير محمد أبو الخير، مساعدا لوزير الخارجية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. السفير محمد خليل مرسي، مساعدا للوزير وأمينا عاما للوكالة المصرية من أجل الشراكة والتنمية. السفير مؤيد الضلعي، مساعدا للوزير لشؤون الإدارة القضائية. السفير علاء رشدي، مساعدا للوزير لشؤون متعددة الأطراف. السفير خالد يوسف، مساعدا للوزير لشؤون المؤتمرات الدولية.

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