نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع القوي العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، وتأتي منحة العمالة الغير منتظمة لمساعدة المواطنين الذين تضرروا خلال الفترة السابقة بعد انتشار فيروس كورونا، والذي أثر بشكل كبير على الكثير من العمال.

وقد رأت الدولة المصرية بضرورة صرف المساعدة المالية لهؤلاء العاملين كنوع من المساعدة خلال هذه الفترة، ومن خلال المقال، نقدم لحضراتكم رابط موقع وزارة القوي العاملة لتسجيل العمالة الغير منتظمة، والتي من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل بها في أقرب وقت ممكن عقب قرار مجلس الوزراء.

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تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أن منحة العمالة الغير منتظمة سيتم صرفها لمدة 3 شهور أخري حتى نهاية العام، كما وجه الرئيس إلي أنه سيتم فتح باب التسجيل للعمالة الغير منتظمة مرة خري بالإضافة لمن حصلوا عل المنحة خلال الثلاث شهور الماضية، وسيتم التسجيل من خلال موقع وزارة القوي العاملة كما تم خلال الفترة السابقة، حيث حصل مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم على المنحة خلال الشهور الثلاث الماضية بواقع 500 جنيه لكل مستفيد شهرياً.

موعد فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة

أكد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية استكمال صرف الـ500 جنيه، حيث سيتم الصرف بمجرد صدور القرار من مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم صرف العمالة الغير منتظمة خلال الثلاث شهور القادمة، وهي أكتوبر ونوفمبر، وديسمبر، ويذكر أن القيمة الإجمالية للمنحة التي تم صرفها خلال الشهور الثلاث الماضية بلغت نحو ملياري جنيه و400 مليون و314 ألف جنيه.

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة

من المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل العمالة الغير منتظمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال رابط موقع القوي العاملة، حيث سيقوم المواطنين بالدخول عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة القوي العاملة، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة عبر الرابط الذي سيتم وضعه عبر الموقع، وبعدها سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة، والبدء في صرف المنحة للمستحقين.