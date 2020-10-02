نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغاء شهادة الـ15% تعرف علي أنواع شهادات الاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك المتواجدة في جمهورية مصر العربية، ويمتلك البنك الأهلي المصري سمعة جيدة بين البنوك المصرية، حيث أنه حقق الكثير من الإنجازات في العمل المصرفي كما أنه القائم بأعمال البنك المركزي المصري، ويقدم البنك الأهلي المصري لعملائه الكثر من المنتجات وأشهر هذه المنتجات هي شهادات الاستثمار التي يقدمها البنك.

كما يوجد مميزات في شهادات الاستثمار الخاصة بالبنك الأهلي المصري وهي

يتم إصدار شهادات الاستثمار للأشخاص الطبيعيين من المواطنين المصريين أو الأجانب، كما يمكن للقصر شراء شهادات الاستثمار.

يمكن الاقتراض بضمان شهادة الاستثمار، والحصول أيضا علي كروت الائتمان ( كروت المشتريات ).

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

لا يجوز تداول الشهادات، أو تظهير الشهادة.

عند الفوز بجوائز الشهادات يتحمل العميل المصاريف الإدارية والضرائب.

وبعد قرار إلغاء شهادة الـــــــــــ15% والتي حققت إقبال غير مسبوق من قبل، عليك التعرف علي أنواع الشهادات من البنك الأهلي المصري حتي تتمكن من اختيار انسب نوع من الشهادات لك،ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي الأنواع المختلف من الشهادات لدي البنك الأهلي المصري وهي كالاتي:

أنواع شهادات الاستثمار بعد إلغاء شهادة الـــــــــــ15%

الشهادة البلاتينية الثلاثية الثابتة وهي أعلي فائدة بين الشهادات في البنك الأهلي المصري ( تفاصيل الشهادة)

مدة الشهادة : ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشهادة : 1000 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 12% شهري أو 12.25% ربع سنوي.

شهادة البنك الأهلي المصري الخماسية

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مدة الشهادة : خمس سنوات.

الحد الأدنى للشهادة : 1000 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 11% شهري.

شهادة استثمار البنك الأهلي المصري المجموعة (ب)

مدة الشهادة : سنتين.

الحد الأدنى للشهادة : 500 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 10.5% شهري.

شهادة استثمار البنك الأهلي المصري المجموعة (ب) لمدة ثلاث سنوات

مدة الشهادة : ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشهادة : 500 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 10% ربع سنوي.

شهادة استثمار البنك الأهلي المصري المجموعة (ب) لمدة سنة واحدة

الحد الأدنى للشهادة : 1000 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 10.25% شهري.

شهادة استثمارات ذات العائد التراكمي من البنك الأهلي المصري المجموعة (أ)

مدة الشهادة : 10 سنوات.

الحد الأدنى للشهادة : 100 جنية مصري.

نوع العادي : ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العادي : 10.25% تراكمي في نهاية المدة.

شهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري