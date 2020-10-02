شهد عدد من المحافظين ونوابهم صلاة الجمعة السادسة، بالتزامن مع افتتاح وزارة الأوقاف لعدد 27 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، فى إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة بافتتاح 314 مسجدًا، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020م، تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.





وأشاد اليوم المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، وأن اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى يرد على الجماعات المتطرفة، فالأوقاف تبنى المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها. Advertisements حققت الأوقاف رقما قياسيا غير مسبوق فى بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقى، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، بما يعكس وعى الشعب المصرى الأصيل، وقد أشاد الجميع بموضوع الخطبة التى تغرس فينا الانتماء لهذا الوطن والحفاظ عليه والوقوف صفا واحدا ضد أية إشاعات يحاول المغرضون ترويجها للنيل من عزة هذا الوطن وأمنه واستقراره. وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة فى تنفيذ خطتها فى الفتح، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة، عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور : خلال افتتاح 27 مسجدا .. المحافظون ونوابهم يشيدون بجهود الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.