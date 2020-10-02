مصر تدعو للقضاء على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية منها بالشرق الأوسط

ألقى سامح شكرى، وزير الخارجية، بيان مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمى للتخلص التام من الأسلحة النووية، الذى عُقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، اليوم الجمعة، وتحدث خلاله ممثلو أكثر من مائة دولة، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وحوالى 40 وزير خارجية من خلال كلمات مسجلة.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك"، أكد شكرى فى كلمته قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذى تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووى من جانب الدول النووية، بل وتراجع تلك الجهود فى ضوء اتجاه بعض الدول النووية للتوسع فى ترساناتها النووية وتطويرها وطرح مفاهيم مستحدثة من شأنها وضع شروط مسبقة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وكذلك إزاء عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بموجب القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، والذى يعد جزءً لا يتجزأ من الصفقة التى تم بمقتضاها اتخاذ قرار التمديد اللانهائى لتلك المعاهدة. Advertisements كما أكد تطلع مصر لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال اعتماد وثيقة ختامية متوازنة تتضمن إعادة تأكيد الامتثال للالتزامات السابقة وفى مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، خصوصًا فى ضوء النجاح المتمثل فى عقد أول دورة لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بإنشاء تلك المنطقة عام 2019 وما تمخض عن هذا المسار التوافقى من نتائج إيجابية مبشرة فى دورته الأولى. واختتم شكرى، كلمته بالتشديد على أن مصر لا ترى فى التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه وخاضع للتحقق الدولى هدفًا ممكنًا فحسب، وإنما تراه إجراءً ضروريًا لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تطلع مصر لليوم الذى تحتفل فيه الأمم المتحدة بالقضاء التام على الأسلحة النووية.

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